Meret pensa al rientro: rifiute cinque squadre e Napoli come primo pensiero

Alex Meret ha detto no a cinque offerte estive. Fiorentina, Torino, Juventus, Inter e Roma hanno bussato alla porta del portiere friulano, ma l’estremo difensore ha scelto di restare con gli azzurri.

Meret e il Napoli: la priorità assoluta del portiere

Il friulano non ha mai considerato seriamente le alternative. Secondo quanto rivelato dal suo entourage, Meret ha ricevuto quattro o cinque proposte concrete durante l’estate, ma nessuna lo ha convinto a lasciare Napoli. Il portiere aveva posto una condizione ben precisa: sarebbe partito solo se la società gli avesse comunicato ufficialmente la perdita di fiducia. Cosa che non è mai accaduta.

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna lo hanno rassicurato personalmente. Il messaggio è stato chiaro: Meret rimane il portiere titolare del progetto partenopeo. Massimiliano Allegri ha confermato immediatamente questa gerarchia, preferendo l’estremo difensore a Milinkovic-Savic fin dal primo giorno di ritiro. Non ci sono ambiguità né ballottaggi: il ruolo è suo.

Perché Meret ha scelto la continuità al Napoli

La lealtà del portiere non è casuale. Meret è stato protagonista degli ultimi due scudetti azzurri e conosce perfettamente l’ambiente. La scorsa stagione con Antonio Conte ha subito una battuta d’arresto quando Milinkovic-Savic lo ha scavalcato nelle gerarchie, ma il friulano ha accettato la situazione senza proteste. Ha aspettato il suo momento con professionalità, consapevole che il calcio passa attraverso questi cicli. Ora quel momento è tornato e Meret ne approfitta restando fedele al club che gli ha riposto fiducia.

Le cinque proposte arrivate durante l’estate testimoniano il valore del portiere nel mercato europeo. Club di prima fascia lo volevano nella loro rosa. Ma Napoli, per Meret, rappresenta qualcosa di diverso: è la squadra dove ha vinto, dove conosce il sistema di gioco, dove ha costruito una storia. Partire avrebbe significato ricominciare da zero altrove. Restare significa continuare a vincere.

Il ruolo di Allegri nella conferma del portiere

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha chiarito immediatamente le gerarchie. Il tecnico toscano ha stabilito un principio: primo e secondo portiere definiti, niente ballottaggio. Ha scelto Meret come numero uno, escludendo ogni dubbio interpretativo. Questa decisione ha eliminato l’incertezza che caratterizzava la gestione della passata stagione e ha dato al portiere friulano la certezza di cui aveva bisogno per rifiutare le offerte esterne.

Meret difenderà la porta del Napoli per lungo tempo ancora. Le cinque squadre che lo cercavano dovranno guardare altrove per trovare il loro portiere titolare.