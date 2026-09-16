Napoli-Allegri, De Laurentiis chiude la porta ai cambi in panchina: l’annuncio di Romano

Massimiliano Allegri resta saldamente al comando del Napoli. De Laurentiis ha escluso categoricamente qualsiasi cambio in panchina, smentendo i rumors circolati negli ultimi giorni.

La confusione è nata dalla presenza di Palladino allo stadio Diego Armando Maradona durante la partita di Champions League contro l’Arsenal. Secondo Fabrizio Romano, il tecnico napoletano era presente soltanto per aggiornamento e studio, non per negoziazioni con il club azzurro. Palladino è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Bologna questa mattina, sostituendo Domenico Tedesco esonerato dopo appena quattro partite.

Napoli-Allegri: nessun contatto con altri allenatori

La posizione di De Laurentiis è cristallina. Romano rivela che il Napoli non ha mai avviato conversazioni con alcun allenatore nelle ultime settimane. La società partenopea ha sottoscritto un contratto importante con Allegri e il patron resta convinto della scelta effettuata. L’inizio di stagione difficile non ha intaccato la fiducia nel tecnico livornese, sebbene come tutti i colleghi rimanga soggetto a valutazione in base ai risultati conseguiti.

Il contesto tattico spiega le scelte azzurre. Allegri sta costruendo il suo Napoli che richiede tempo di assestamento. Le prime partite stagionali non rappresentano un campanello d’allarme tale da giustificare cambi in corsa. De Laurentiis ha preferito mantenere stabilità progettuale piuttosto che inseguire soluzioni affrettate dettate da un momento di difficoltà.

Allegri sotto osservazione: i risultati faranno il verdetto

Romano precisa che Allegri rimane soggetto a revisione legata ai risultati, ma al momento il discorso resta sotto controllo totale. Non esiste alcuna intenzione di cercare alternative nel breve termine. Il Napoli ha scelto di investire sul proprio progetto tecnico e intende portarlo avanti con continuità, almeno fino a quando le prestazioni non dovessero crollare drasticamente.

La stagione è ancora agli inizi e le valutazioni definitive arriveranno nei prossimi mesi. De Laurentiis ha tracciato una linea netta: Allegri è l’allenatore del Napoli, nessun altro nome sarà considerato.