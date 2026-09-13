Napoli, il doppio play funziona! Allegri approva: “C’è grande intesa”

Tra le assenze e gli esperimenti tattici, nelle ultime due partite Massimiliano Allegri ha schierato Billy Gilmour e Stanislav Lobotka insieme dal 1′, ottenendo risultati interessanti in palleggio e in fase offensiva, con il gol dello slovacco siglato oggi.

Allegri approva il doppio play: “Ci danno molto nel palleggio”

Massimiliano Allegri potrebbe aver trovato la soluzione giusta per dare equilibrio e velocità al reparto di centrocampo. Questa soluzione si chiama “doppio play“, una scelta interpretata molto bene da Stanislav Lobotka – autore del gol decisivo oggi contro il Bologna – e da Billy Gilmour tra la gara odierna e l’ultima uscita contro l’Arsenal. Ovviamente si tratta di una delle varie alternative, in attesa dei rientri di McTominay e Anguissa a centrocampo. Questa idea, però, convince Allegri.

Ecco come ne ha parlato il mister nel post-partita ai microfoni di DAZN:

“C’è una grande intesa tra Lobotka e Gilmour, ci danno molto nel palleggio ma un po’ meno nell’inserimento. Sono più da inserimenti corti, per inserimenti da 50 metri è una questione fisica. Ora, in questo momento con Anguissa e McTominay fuori, abbiamo due giocatori con caratteristiche diverse e cerchiamo di adeguarci con chi abbiamo a disposizione”.

Soluzione utile anche per la difesa: per Rrahmani “aiuta molto”

Se mister Allegri ha sottolineato l’utilità del doppio play in palleggio, evidenziandone le lacune in fase di inserimento, invece Amir Rrahmani ha applaudito la prestazione del duo Lobotka-Gilmour per l’impatto utile sulla solidità difensiva.

Ecco le sue parole a Sky: