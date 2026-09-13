Conte torna in sella? Non ancora: l’ex allenatore del Napoli rifiuta il Fenerbahçe

Antonio Conte ha detto no al Fenerbahçe. L’ex allenatore del Napoli rifiuta la corte turca e resta in attesa di progetti esclusivamente dalla Premier League o dall’Italia, secondo quanto rivela Il Mattino.

Fenerbahçe e il rifiuto di Conte: la risposta è netta

Il tecnico salentino non si lascia sedurre neppure dal prestigio del club turco. La proposta del Fenerbahçe non lo convince: Conte ha declinato categoricamente e continua a osservare il mercato senza fretta. Anche la possibilità di ritrovare Romelu Lukaku, ormai distante dal ruolo di “pupillo”, non lo spinge verso Istanbul. Il rifiuto arriva dopo che l’allenatore aveva già ascoltato e respinto un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita durante l’estate.

La strategia di Conte è cristallina: non accetta compromessi sulla destinazione. Rimane fermo nella ricerca di un progetto che risponda ai suoi standard professionali, dove possa tornare a competere ai massimi livelli. L’attesa continua, ma il mercato turco non rientra nei suoi piani.

Conte e la Premier: l’unica strada credibile

Dove tornerebbe volentieri Conte? Nella Premier League o in Serie A. Non altrove. L’ex allenatore del Napoli ha già dimostrato di saper dire di no a offerte importanti quando non rispondono ai suoi criteri. Il Fenerbahçe, nonostante il suo blasone, non rappresenta quella sfida che lo attira in questa fase della sua carriera. Rimane osservatore attento di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

L’Italia e l’Inghilterra rappresentano le uniche destinazioni plausibili per il suo ritorno in panchina. Conte sa bene che non dovrà attendere troppo: il mercato si muoverà, le occasioni emergeranno. Quando arriverà l’offerta giusta, da uno dei top club europei, allora si sblocherà la situazione.