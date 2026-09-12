Napoli, Rafa Marin convince e Di Lorenzo intoccabile: Allegri riparte da queste certezze!

Rafa Marin e Di Lorenzo formano il nuovo perno difensivo del Napoli secondo Allegri. L’olandese ha mostrato personalità e qualità contro uno degli attacchi più forti d’Europa, mentre il capitano resta intoccabile anche in vista della Nations League. A riportarlo è Il Mattino.

Rafa Marin: la scommessa vinta di Allegri

La scommessa di Allegri su Rafa Marin ha già prodotto risultati concreti. Il difensore olandese ha dimostrato di essere competitivo per un ruolo da centrale titolare, affrontando con personalità e qualità avversari di caratura internazionale. Non è un dettaglio che il tecnico abbia fiducia nel giocatore dopo sole poche settimane: significa che Marin possiede gli strumenti tecnici e mentali per reggere la pressione della Serie A, il campionato dove la prima regola è non prendere gol.

Badiashile, invece, non è ancora pronto per giocare dall’inizio perché arrivato a Napoli senza aver svolto la preparazione completa.

Di Lorenzo intoccabile: il riconoscimento anche di Mancini

Giovanni Di Lorenzo rimane il pilastro della difesa partenopea. Contro il Bologna sarà di nuovo titolare, mentre il commissario tecnico della Nazionale lo inserirà nella lista dei pre-convocati per la Nations League insieme a Politano. Un riconoscimento ufficiale per uno degli intoccabili azzurri.

Per Allegri, come per Conte e Spalletti, il capitano del Napoli è un elemento su cui non si può rinunciare. La sua grinta e la sua esperienza sono diventate indispensabili nel progetto del club.