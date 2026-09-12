Festival del Cinema di Venezia, assegnato il premio promosso da De Laurentiis: vince “La maison du vent”

La maison du vent del regista camerunense Auguste Bernard Kouemo Yangh ha vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi De Laurentiis, giunto alla trentesima edizione. Il riconoscimento è stato ideato da Aurelio De Laurentiis in memoria del padre Luigi, produttore cinematografico scomparso nel 1992.

La maison du vent vince il premio Luigi De Laurentiis

Il premio viene assegnato in occasione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia dal 1996 per la migliore opera prima presentata in una delle selezioni del festival. Al Leone del Futuro si aggiunge ogni anno un premio di 100.000 dollari, messo a disposizione dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis, suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore. Nell’ambito dei riconoscimenti ufficiali della Mostra, il premio di 100.000 dollari stanziato dalla Filmauro è l’unico in denaro. La maison du vent, che è stato insignito anche del Premio Speciale della Giuria, è un film di grande importanza, sulla solitudine di coloro che restano.