Nazionale, Mancini vuole chiamare quattro giocatori del Napoli: gioia Vergara!

Antonio Vergara riceverà la prima convocazione in Nazionale da Roberto Mancini per le sfide di Nations League contro Belgio, Francia e Turchia. Con il centrocampista del Napoli, altri tre partenopei entrano nella lista dei 30 azzurri.

Vergara debutta in Nazionale: la scelta di Mancini

Il ct della Nazionale ha deciso di inserire il centrocampista azzurro nell’elenco per le quattro partite europee. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vergara rappresenta una delle novità significative nelle scelte di Mancini. Per il giocatore del Napoli si tratta di un momento importante: la convocazione arriva dopo un periodo di crescita nelle file partenopee e rappresenta il riconoscimento del suo sviluppo tattico.

Napoli, quattro azzurri verso la convocazione in Nazionale

Oltre a Vergara, la Nazionale convoca anche Giovanni Di Lorenzo, confermato in difesa. Nel ruolo di portiere entra Alex Meret, che mantiene fiducia da parte dello staff tecnico. Completa il quartetto il nome di Matteo Politano, inserito tra gli esterni offensivi. L’assenza di altri partenopei nella lista definitiva rappresenta una scelta selettiva del commissario tecnico, che ha privilegiato questi quattro elementi rispetto ad alternative presenti nell’organico azzurro.

La convocazione di Vergara segue una linea precisa: Mancini guarda a giocatori in crescita e pronti a competere a livello internazionale. Il centrocampista del Napoli avrà l’opportunità di misurarsi contro avversari di alto profilo durante la finestra di Nations League. Di Lorenzo e Meret confermano la continuità, mentre Politano rappresenta una risorsa consolidata nel sistema tattico italiano.

Le quattro sfide di Nations League daranno al ct la possibilità di testare soluzioni tattiche e valutare la condizione fisica dei convocati. Per Vergara e gli altri azzurri del Napoli, la competizione europea rappresenta uno step fondamentale verso gli obiettivi della stagione 2026-27. Mancini costruisce la rosa anche in funzione dei prossimi impegni internazionali, dove il Napoli avrà quattro rappresentanti in campo.