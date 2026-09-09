Condò a Sky: “Arsenal favorito in Champions, ecco cosa penso del Napoli”

Paolo Condò prevede l’Arsenal campione d’Europa e il Napoli ai playoff di Champions League. L’opinionista di ‘Sky Sport’ traccia il suo pronostico sulla massima competizione europea nel giorno di Napoli-Arsenal.
Condò crede nell’Arsenal: la vittoria della Champions è possibile
Per Condò, la compagine londinese guidata da Mikel Arteta possiede tutti gli elementi per vincere la Champions League, spezzando un tabù che dura ormai da decenni.
“L’Arsenal non ha mai vinto la Champions League e secondo me questa mancanza può essere cancellata proprio in questa stagione: la vede tra le grandi favorite alla vittoria finale”,
ha dichiarato l’opinionista.
Visualizza questo post su Instagram
Il Napoli e il percorso verso gli ottavi: playoff obbligatori
Sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri, Condò traccia un percorso più contenuto rispetto ai grandi favoriti. Gli azzurri dovranno passare per il turno intermedio: il Napoli è visto da lui ai playoff, non tra gli otto qualificati direttamente agli ottavi. L’Inter, secondo l’opinionista, potrebbe rivelarsi una delle sorprese positive del torneo continentale.
Tra le italiane, la Roma è indicata come la squadra che supererà lo scoglio della fase iniziale conquistando l’accesso diretto agli ottavi di finale.
Qual è il valore di questa analisi per gli azzurri? Offre uno stimolo concreto prima di affrontare uno dei favoriti assoluti del torneo. Il Napoli ha l’opportunità di dimostrare che le gerarchie tracciate dagli esperti possono essere ribaltate sul campo. La partita contro l’Arsenal rappresenta il primo test per misurare il reale valore della squadra in questa Champions League 2026-2027, con la consapevolezza che il percorso passa necessariamente dai playoff prima di sognare in grande.