Allegri avverte il Napoli: “Non possiamo permetterci certi errori con l’Arsenal”

Allegri riconosce i problemi difensivi del Napoli prima di Arsenal: gli errori di disattenzione contro Como e Inter non possono ripetersi in Champions League, dove ogni sbavatura costa caro contro avversari di livello mondiale.

Allegri alla vigilia di Napoli-Arsenal: “Serata da vivere intensamente”

Intervistato da Prime Video, il tecnico del Napoli ha affrontato numerosi temi:

Il ritorno in Champions:

“Dopo quattro anni sono di nuovo partecipante a questa meravigliosa competizione, contro i vicecampioni d’Europa e vincitori della Premier League. Bisogna fare una bella partita, una serata da vivere intensamente, perché poi da giovedì bisogna rituffarci bene in campionato, visto che veniamo da due sconfitte.”

Sulle disattenzioni costate care con Como e Inter.

“Sono stati errori un po’ di disattenzione. Su quelle situazioni lì è una lettura della partita che va fatta meglio, e soprattutto quando giochi in Champions — già contro l’Inter, che è una delle squadre più forti che ci sono in Europa — questi errori non te li puoi permettere.”

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Il traguardo in questa Champions.

“Facciamo un passo alla volta. Innanzitutto cerchiamo di raggiungere l’obiettivo minimo, che è passare il turno e andare a giocare almeno i playoff. E poi vediamo cammin facendo.”

Sugli infortunati.

“Anguissa e McTominay sono fuori per problemi diversi. Anguissa ha un problema all’adduttore e non me la sento di rischiarlo. Gli altri li posso avere a disposizione.”

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