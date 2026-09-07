Vergara nella nazionale messicana? Nessuna conferma e ora Mancini può agire

Antonio Vergara rimane nelle mire di Roberto Mancini per la Nazionale italiana. Il calciatore non riceverà alcuna convocazione dal Messico nonostante gli antenati americani.

Vergara e il Messico: la smentita ufficiale

Le voci di una possibile naturalizzazione di Antonio Vergara con la Nazionale messicana si spengono definitivamente. ESPN e AS Mexico avevano lanciato la notizia stamane, ma secondo Nicolò Schira:

“Piovono smentite in merito alle voci relative a una possibile naturalizzazione da parte del Messico per Antonio Vergara. Nessun contatto tra la Tricolor è il gioiellino del Napoli”.

Non c’è stata alcuna chiamata ufficiale dalla federazione messicana al giovane talento partenopeo.

La situazione è cristallina: il Messico ha valutato la possibilità sfruttando gli antenati del calciatore provenienti dal continente americano, ma non ha mai avviato trattative concrete. Nessun contatto diretto è stato stabilito tra la federazione messicana e il giocatore del Napoli. La notizia rimane dunque una semplice speculazione di mercato senza fondamento operativo.

Mancini e il progetto azzurro: Vergara nel piano

Mentre il Messico si ritira dalla corsa, Roberto Mancini guarda con interesse al giovane talento partenopeo. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha già Vergara nei suoi pensieri e attende il momento giusto per convocarlo nel nuovo corso della Nazionale maggiore. Dopo l’ennesimo mancato approdo al Mondiale, l’Italia riparte con una visione rinnovata e Vergara rappresenta uno dei prospetti su cui costruire il futuro.

La scelta di Mancini rispecchia una strategia precisa: individuare talenti cristallini del movimento italiano ancora in fase di sviluppo. Vergara, gioiellino del Napoli, rientra perfettamente in questo profilo. La sua permanenza in azzurro è blindata, almeno per quanto riguarda le prospettive internazionali. La prossima finestra di convocazioni vedrà Vergara in lista d’attesa per indossare la maglia della Nazionale italiana.