McTominay si opera a Londra: rientro previsto dopo il 10 ottobre

Secondo Il Roma, Scott McTominay affronterà oggi l’intervento chirurgico a Londra per risolvere il problema di fibrillazione benigna emerso durante le visite mediche del Napoli. Il centrocampista scozzese inizia il percorso di recupero che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane.
McTominay operato a Londra: i tempi di recupero del centrocampista
L’operazione rappresenta il primo passaggio verso il pieno recupero dell’ex Manchester United. Secondo quanto riportato da Il Roma, il centrocampista dovrà rispettare almeno due settimane di riposo assoluto dopo l’intervento, durante le quali non potrà svolgere alcuna attività. Solo successivamente inizierà il lavoro atletico senza contatti fisici, fase cruciale per valutare la risposta del suo organismo.
I tempi di rientro dipenderanno molto dall’esito dell’operazione e dai controlli medici che seguiranno. Raccogliendo le informazioni disponibili, McTominay potrebbe non essere disponibile prima del 10 ottobre, quando il Napoli affronterà il Frosinone al Maradona. È più probabile che il centrocampista ritrovi il campo nelle settimane successive, dopo ulteriori verifiche cardiologiche.
Napoli: il vuoto di McTominay a centrocampo fino a fine ottobre
Gli azzurri dovranno fare affidamento su altre soluzioni tattiche, con conseguenze dirette sulla squadra. Contro l’Inter sono partiti Anguissa e Vergara dall’inizio, ma con l’Arsenal potrebbe rivedersi De Bruyne titolare.