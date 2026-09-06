Clamoroso McTominay, addio a gennaio? L’ipotesi che spaventa il Napoli

Scott McTominay potrebbe lasciare il Napoli già nella finestra invernale di calciomercato. Secondo Il Mattino, gli azzurri stanno valutando l’ipotesi di cederlo a gennaio se le trattative per il rinnovo non dovessero sbloccarsi.

McTominay lascia il Napoli? Rinnovo bloccato

Lo scozzese ha posto una richiesta importante per prolungare il contratto in scadenza nel 2028. Il centrocampista chiede un adeguamento significativo, circa 6,5 milioni netti annui, cifra che il club non ha ancora accettato. La distanza tra domanda e offerta rimane sostanziale, e senza un accordo rapido il Napoli potrebbe preferire monetizzare piuttosto che rischiare una partenza gratuita o un deprezzamento in estate.

In due stagioni a Napoli, McTominay ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, ben lontano dall’essere la riserva sottoutilizzata che era al Manchester United. La sua rivalutazione è evidente, ma questo non cambia la strategia del club: o rinnova, o parte. Non ci sono zone grigie.

Le riflessioni del Napoli fra infortunio e rinnovo

L’attuale indisponibilità del calciatore per infortunio complica ulteriormente le negoziazioni. Quando tornerà in campo e avrà ritrovato la piena forma, potrebbero arrivare offerte concrete da altri club europei. Questo scenario spinge il Napoli a prendere decisioni rapide, senza attendere l’estate 2027. I manager del centrocampista non hanno fissato appuntamenti con la dirigenza partenopea nei prossimi giorni, segnale che le parti rimangono distanti.

Il club non intende arrivare a scadenza con McTominay. Se gennaio rappresentasse un’opportunità concreta di vendita, la dirigenza potrebbe coglierla. Anche se la tempistica sembra anticipata, la realtà del calciomercato moderno impone scelte pragmatiche quando il rinnovo non decolla.

La prossima mossa dipenderà dal recupero dell’infortunio e dall’eventuale apertura di trattative serie per il prolungamento. Nel frattempo, McTominay rimane nel radar di diversi club europei interessati al profilo del centrocampista scozzese, trasformando la situazione contrattuale in un elemento che potrebbe definire il mercato invernale del Napoli.