Napoli, nuova collaborazione con Emporio Armani: le FOTO della linea Formal Wear

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Il Napoli presenta Emporio Armani come Formal Wear Partner

Il Napoli ha annunciato il proseguimento della partnership con Emporio Armani come Formal Wear Partner del club per la stagione appena iniziata. Il tutto è avvenuto pubblicando alcune foto da urlo sui canali ufficiali del club!

Emporio Armani è il Formal Wear Partner del Napoli: le foto

Il Napoli ha rinnovato la collaborazione con Emporio Armani in qualità di Formal Wear Partner del club azzurro per la stagione 2026/27. La società ha diffuso un comunicato in cui ha annunciato la partnership con l’azienda di moda. Continua, dunque, la collaborazione anche fuori dal campo per il sesto anno consecutivo, confermando i successi delle annate precedenti. Come comunicato dal club: “I calciatori, lo staff tecnico e il management indosseranno abiti Emporio Armani durante le trasferte, i momenti istituzionali e le occasioni ufficiali legati alle gare della stagione.”.

Il comunicato poi prosegue con la presentazione dei capi:

“La selezione ufficiale si distingue per una linea essenziale e contemporanea, pensata per unire stile, funzionalità e comfort. Rigore formale e l’iconico blu Armani ne definiscono il carattere, in un equilibrio tra immagine istituzionale e libertà di movimento. L’aquila ricamata in azzurro celebra l’incontro tra lo stile di Emporio Armani e SSC Napoli. I codici classici si rinnovano nel completo dai volumi morbidi e dalle costruzioni leggere per un’eleganza disinvolta. La lana stretch effetto cavalry e il blu navy definiscono un look elegante e contemporaneo, composto da giacca e pantaloni dalle linee pulite, t-shirt sottogiacca in jersey, lupetti in lana rasata, scelti per la loro morbidezza e luminosità.

Il guardaroba è completato da giubbotti in nylon stretch idrorepellente, foderati in misto cashmere e comprende accessori da viaggio. Emporio Armani e SSC Napoli confermano così un dialogo tra due eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale, nel corso di una stagione, quella del Centenario, destinata a occupare un posto speciale nella storia azzurra”.

 

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