Napoli, nuova collaborazione con Emporio Armani: le FOTO della linea Formal Wear

Il Napoli ha annunciato il proseguimento della partnership con Emporio Armani come Formal Wear Partner del club per la stagione appena iniziata. Il tutto è avvenuto pubblicando alcune foto da urlo sui canali ufficiali del club!

Emporio Armani è il Formal Wear Partner del Napoli: le foto

Il Napoli ha rinnovato la collaborazione con Emporio Armani in qualità di Formal Wear Partner del club azzurro per la stagione 2026/27. La società ha diffuso un comunicato in cui ha annunciato la partnership con l’azienda di moda. Continua, dunque, la collaborazione anche fuori dal campo per il sesto anno consecutivo, confermando i successi delle annate precedenti. Come comunicato dal club: “I calciatori, lo staff tecnico e il management indosseranno abiti Emporio Armani durante le trasferte, i momenti istituzionali e le occasioni ufficiali legati alle gare della stagione.”.

Il comunicato poi prosegue con la presentazione dei capi:

“La selezione ufficiale si distingue per una linea essenziale e contemporanea, pensata per unire stile, funzionalità e comfort. Rigore formale e l’iconico blu Armani ne definiscono il carattere, in un equilibrio tra immagine istituzionale e libertà di movimento. L’aquila ricamata in azzurro celebra l’incontro tra lo stile di Emporio Armani e SSC Napoli. I codici classici si rinnovano nel completo dai volumi morbidi e dalle costruzioni leggere per un’eleganza disinvolta. La lana stretch effetto cavalry e il blu navy definiscono un look elegante e contemporaneo, composto da giacca e pantaloni dalle linee pulite, t-shirt sottogiacca in jersey, lupetti in lana rasata, scelti per la loro morbidezza e luminosità.

Il guardaroba è completato da giubbotti in nylon stretch idrorepellente, foderati in misto cashmere e comprende accessori da viaggio. Emporio Armani e SSC Napoli confermano così un dialogo tra due eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale, nel corso di una stagione, quella del Centenario, destinata a occupare un posto speciale nella storia azzurra”.