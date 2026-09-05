Napoli, Beukema ora sta bene: si candida dal 1′ contro l’Inter al posto di Rafa Marin

Le condizioni fisiche di Sam Beukema sono in netto miglioramento e il difensore centrale olandese potrebbe essere la sorpresa di formazione per il match di stasera contro i nerazzurri, andando a scalzare Rafa Marin.

Beukema per Rafa Marin: ballottaggio verso Inter-Napoli

Mister Massimiliano Allegri deve ancora scegliere gli XI che partiranno dal 1′ questa sera in un match delicatissimo per il Napoli: a San Siro, in casa dell’Inter, bisogna fare bene per lasciarsi subito alle spalle la caduta casalinga contro il Como. Chiaramente, qualsiasi scelta di informazione può avere un impatto importante sul match, a partire dalla difesa. Infatti, ieri l’allenatore ha annunciato la prima convocazione di Benoit Badiashile, ma potrebbe non essere l’unica novità: secondo la Gazzetta dello Sport, Beukema sta cercando di scalzare il favorito Rafa Marin per una maglia da titolare. L’olandese ora sta bene e il tecnico dovrà sciogliere il ballottaggio.

Quanti cambi (obbligati) nel Napoli: 4 possibili cambi!

Contro l’Inter, il Napoli cambierà molti interpreti rispetto ai ragazzi scesi in campo la settimana scorsa nel match perso contro il Como. Sicuramente l’out di sinistra sarà rivoluzionato: Olivera, McTominay e Lang faranno spazio a Spinazzola, Vergara (presumibilmente) e Alisson Santos. A questi, si aggiungono due ballottaggi molto serrati: Rafa Marin-Beukema e Anguissa-Gilmour, con l’idea di un doppio play che però non scalda particolarmente.