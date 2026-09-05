Il pronostico di Benitez per Inter-Napoli: “Nerazzurri favoriti, ma Allegri è una garanzia”

Inter-Napoli si avvicina: l’attesa è papabile e i pronostici tendono a favorire i nerazzurri, così come fatto da Rafa Benitez, doppio ex sulle due panchine che ha esaltato, però, la figura di Massimiliano Allegri, allenatore azzurro.

Benitez: “Inter-Napoli non è da Scudetto, da Allegri mi aspetto sorprese”

Inter-Napoli è una gara dal sapore speciale per Rafa Benitez, allenatore che ha avuto il privilegio di sedere su ambo le panchine e che ha i meriti di aver plasmato una versione vincente dei partenopei, come preludio agli scorsi anni di gloria vissuti con tante vittorie e titoli. L’allenatore spagnolo ha sottolineato l’importanza di avere un tecnico come Allegri in una gara del genere, ma ha dato i nerazzurri come favoriti per la gara di questo pomeriggio.

Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

“Gara da Scudetto? Negli ultimi 4 anni se lo sono divisi due club giganteschi, capaci di dominare attraverso l’acutezza delle idee. Però direi di no, troppo presto pensare che questo risultato possa influenzare l’intera stagione. Certe vittorie finiscono per aumentare l’autostima, ci mancherebbe, ma chi dovesse uscirne sconfitto non ne farebbe un dramma. In vantaggio c’è l’Inter per forza di cose. Sono Campioni d’Italia e hanno inserito forze nuove. Ma Chivu riconosce i rischi di chi parte da favorito”.

Poi le parole su mister Allegri: