De Laurentiis omaggia Armani sui social: “Le nostre divise lo ricordano”

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Il messaggio di De Laurentiis per Giorgio Armani

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha omaggiato Giorgio Armani in occasione dell’anniversario della sua scomparsa con un importante messaggio diramato sui canali social personali e del club azzurro, confermando la soddisfazione per la partnership sulle divise.

ADL ricorda Armani: “Sulle nostre divise c’è la sua impronta”

Il 4 settembre 2025 ci lasciava Giorgio Armani, uno degli stilisti più rinomati della storia della moda italiana e mondiale. Armani era legato da un rapporto di forte stima e amicizia con il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha pubblicato un toccante messaggio sui canali social del Napoli e personali per ricordare un mito della moda, con il cui brand si è intrapresa una importante partnership da anni per la produzione delle divise azzurre. Ebbene, grazie alla collaborazione tra Emporio Armani e il Napoli (nella figura di Valentina De Laurentiis), i risultati sono di grande successo internazionale.

Ecco il messaggio del presidente:

“A un anno dalla morte di Giorgio Armani, resta intatto il sentimento di affetto e di grande stima che provavo per lui. Ci manca come uomo e come imprenditore. La sua impronta sulle nostre divise è il modo più bello per ricordarlo”.

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