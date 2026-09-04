De Laurentiis omaggia Armani sui social: “Le nostre divise lo ricordano”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha omaggiato Giorgio Armani in occasione dell’anniversario della sua scomparsa con un importante messaggio diramato sui canali social personali e del club azzurro, confermando la soddisfazione per la partnership sulle divise.

ADL ricorda Armani: “Sulle nostre divise c’è la sua impronta”

Il 4 settembre 2025 ci lasciava Giorgio Armani, uno degli stilisti più rinomati della storia della moda italiana e mondiale. Armani era legato da un rapporto di forte stima e amicizia con il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha pubblicato un toccante messaggio sui canali social del Napoli e personali per ricordare un mito della moda, con il cui brand si è intrapresa una importante partnership da anni per la produzione delle divise azzurre. Ebbene, grazie alla collaborazione tra Emporio Armani e il Napoli (nella figura di Valentina De Laurentiis), i risultati sono di grande successo internazionale.

Ecco il messaggio del presidente: