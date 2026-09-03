Moratti e il retroscena sul Napoli: “Rifiutai di acquistarlo perché avrei dovuto dargli tutto me stesso”

Massimo Moratti ha rifiutato di acquistare il Napoli quando la società campana attraversava il collasso istituzionale e doveva ripartire dalla Serie C. L’ex presidente dell’Inter ha rivelato a Il Mattino i motivi di una scelta che rappresenta due visioni completamente opposte del calcio.

Moratti e il Napoli: il no che costa una storia

Un collega presidente gli telefonò all’alba. Era l’occasione storica: rilanciare il Napoli al Sud, investire in una piazza leggendaria. Moratti non esitò a rifiutare. La ragione era semplice e definitiva: non poteva dedicare al club campano il tempo e la passione che meritava. Aveva l’Inter. Non poteva distrarsi. Non voleva ingannare una tifoseria consapevole di cosa significava avere un presidente assente o distratto. Quella scelta racconta la personalità di Moratti: un uomo che conosceva i propri limiti e li rispettava.

Il contrasto con Aurelio De Laurentiis emerge con chiarezza dalle parole dell’ex nerazzurro. Mentre Moratti ammette di essere stato “un debole” nel calciomercato—incapace di chiudere una sessione senza comprare un grande calciatore—De Laurentiis ha trasformato la passione in business. Ha costruito un ciclo duraturo e vincente, non legato ai singoli campioni ma a una società sana e strutturata. Questo è il calcio moderno che Moratti riconosce, anche se non è riuscito a praticarlo.

De Laurentiis ha vinto dove Moratti si è fermato

L’ammissione è rara e significativa. Moratti era ammirato dal Napoli di Maradona, ma percepiva quella squadra come una parentesi, una meteora legata alla sola presenza dell’argentino. De Laurentiis ha capito come funziona davvero il mondo del calcio: non serve un genio isolato, serve una struttura che sopravvive al genio e lo genera continuamente. Moratti riconosce questo merito senza riserve. È la confessione di chi ha scelto l’integrità personale rispetto all’ambizione, e sa che quella scelta ha avuto un costo.

Il Napoli che ripartì dalla Serie C divenne una realtà competitiva nel calcio italiano ed europeo proprio grazie a quella continuità che De Laurentiis ha saputo costruire. Non era un progetto improvvisato. Era una visione di lungo termine, quella che Moratti non poteva garantire perché legato all’Inter e consapevole dei propri difetti caratteriali. Rifiutare era l’unica scelta onesta verso la città e la tifoseria partenopea.

Oggi l’ex presidente dell’Inter osserva il calcio italiano da una prospettiva diversa, quella di chi ha scelto la coerenza personale. Ha preferito rimanere fedele all’Inter piuttosto che rischiare di deludere una piazza che meritava qualcosa di più di un presidente distratto. Quella decisione di decenni fa continua a definire come Moratti guarda il calcio e i suoi protagonisti.