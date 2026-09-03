Giovane operato a Villa Stuart: quando rientrerà l’attaccante

Giovane è stato operato a Villa Stuart per correggere un’ernia inguinale. Il calciatore sudamericano tornerà disponibile dopo la sosta per le Nazionali, dunque a ottobre quando riparte il campionato.

Giovane e l’intervento chirurgico: operazione riuscita a Roma

Il Napoli ha ufficializzato il perfetto esito dell’operazione eseguita nella struttura romana. L’attaccante esterno, ex Hellas Verona, si è sottoposto stamattina all’intervento presso la Casa di Cura Villa Stuart. Il comunicato del club non lascia spazi a dubbi: il percorso riabilitativo partirà nei prossimi giorni.

Durante la pausa internazionale Giovane affronterà la prima fase del recupero senza il rischio di saltare impegni ufficiali. La tempistica dell’operazione gioca a favore: la sosta per le Nazionali consente al giocatore di iniziare il lavoro di ripresa muscolare senza pressioni di calendario. Lo staff medico azzurro ha pianificato un recupero graduale che eviti complicazioni. Una schedule analoga a McTominay, per evitare di far saltare troppe partite al giocatore.

Quando torna Giovane: la ripresa a ottobre con Allegri

Il rientro in gruppo è fissato per ottobre, alla ripresa del campionato di Serie A. Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente sull’apporto dell’esterno offensivo dopo la lunga assenza. L’ernia inguinale, una problematica che non comporta tempi lunghi di recupero se gestita correttamente, non rappresenta un ostacolo insormontabile per il calendario autunnale del Napoli.

La sosta arriva al momento giusto per gli azzurri. Giovane avrà le settimane necessarie per completare la riabilitazione senza correre rischi di ricadute. A inizio ottobre, quando il Napoli riprendera la corsa in campionato, l’attaccante sarà finalmente disponibile per le rotazioni offensive di Allegri e per affrontare gli impegni che caratterizzeranno il prosieguo della stagione.