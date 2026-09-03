Gatti e il no della Juventus al Napoli: salta tutto perché l’operazione è stata bloccata

Federico Gatti è rimasto alla Juventus dopo il rifiuto dei bianconeri alla proposta del Napoli. Gli azzurri hanno provato a portarlo in Campania con un prestito con diritto di riscatto, ma la Juventus ha respinto tutto.

Gatti: la Juventus blocca il prestito estivo

Il difensore è stato un obiettivo concreto per il Napoli durante il mercato estivo. La società partenopea ha anche formulato un’offerta strutturata in prestito con diritto di riscatto, ma i bianconeri hanno fatto muro. La Juventus non ha voluto privarsi del centrale, consapevole che una sua cessione, anche temporanea, avrebbe complicato gli interventi sulla difesa.

La scelta della Juventus rispecchia una logica precisa. Una partenza di Gatti avrebbe lasciato la retroguardia bianconera esposta a rischi significativi. I dirigenti torinesi hanno preferito mantenere la stabilità difensiva piuttosto che accettare negoziazioni con il Napoli, anche se temporanee.