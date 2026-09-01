Lascia il Napoli dopo lo Scudetto, ora è ufficiale: la formula del trasferimento

Pasquale Mazzocchi lascia il Napoli e si trasferisce al Venezia con la formula del prestito con obbligo condizionato di riscatto. Il terzino, escluso dalla lista azzurra, torna nella città dove aveva già militato.

Mazzocchi: il ritorno a Venezia dopo l’esclusione dal Napoli

La partenza del difensore esterno era inevitabile. Dopo due stagioni e mezzo in maglia azzurra, durante le quali ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana, Mazzocchi ha accumulato solo 54 presenze. L’arrivo di nuovi interpreti sulla fascia ha ridotto drasticamente lo spazio nel progetto tattico del Napoli, rendendo necessaria una soluzione che garantisse continuità al calciatore.

Il Venezia rappresenta la scelta logica: una piazza dove Mazzocchi ha già giocato e dove ha mantenuto legami affettivi significativi. L’operazione strutturata con obbligo condizionato permette al club veneziano di pianificare il riscatto definitivo al verificarsi di determinate condizioni sportive, proteggendo l’investimento iniziale.

Mazzocchi e le promesse ai tifosi lagunari: “Suderemo la maglia fino all’ultimo”

Il terzino ha subito indirizzato un messaggio ai sostenitori veneziani: “Sono davvero molto felice di essere tornato qui perché avevo lasciato un pezzo di cuore in questa bellissima città. A Venezia mi sono sentito voluto bene, avevo lasciato tantissimi amici e ho scelto di tornare anche per questo”. Parole che sottolineano l’attaccamento emotivo verso una realtà che lo ha accolto in passato.

Mazzocchi ha poi aggiunto una dichiarazione di intenti: “Ai nostri tifosi posso promettere una cosa: daremo sempre tutto, in ogni partita e in ogni momento. Suderemo la maglia fino all’ultimo secondo, combattendo insieme per questa città e per questi colori”. Un impegno diretto che va oltre la semplice disponibilità professionale, tracciando una linea di continuità tra il passato e il presente.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione riconoscendo il contributo di Mazzocchi al progetto vinto: “Mazzocchi ha collezionato 54 presenze in maglia azzurra contribuendo, con costante e straordinaria abnegazione, alla vittoria di uno scudetto e della Supercoppa italiana”. Un addio senza contrasti, necessario per permettere al calciatore di ritrovare la continuità che il progetto partenopeo non poteva più garantirgli. Il Venezia avrà a disposizione un difensore con esperienza da vincente, mentre il Napoli completa una sessione di mercato che ha visto numerosi movimenti negli ultimi giorni di agosto.