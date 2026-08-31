Chi è Dinis Rodrigues: tutto sul nuovo giovane bomber del Napoli

Dinis Rodrigues è ufficialmente un giocatore del Napoli. L’attaccante portoghese classe 2005 arriva dal FC Sion per una cifra intorno ai 300mila euro, con destinazione probabile il prestito in breve tempo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Dinis Rodrigues al Napoli: chi è il nuovo acquisto

José Dinis Pinto de Magalhaes Rodrigues, centravanti di 21 anni originario di Maia, rappresenta un profilo di prospettiva nel panorama dei giovani attaccanti europei. Alto 187 centimetri, mancino naturale, possiede le caratteristiche fisiche di una punta d’area di rigore capace di sfruttare la stazza in fase realizzativa. La gestione è affidata alla stessa agenzia che cura gli interessi di Alisson Santos e Rafa Marin, elemento che rafforza i legami tra il club partenopeo e l’intermediazione portoghese.

Il percorso formativo è passato per lo Sporting Braga, dove ha costruito le fondamenta tecniche nel settore giovanile. Con l’Under 23 biancorosso ha messo insieme 20 gol in 41 partite, concentrando 15 reti nella sola stagione 2024-2025. Nella terza serie portoghese con la squadra B ha collezionato 18 presenze, consolidando l’esperienza tra i professionisti senza però sfondare a livello senior.

Dal Sion al Penafiel: la gavetta sino al Napoli

Nel 2025 il Sion lo ha acquisito versando circa 300mila euro. In Svizzera, però, l’adattamento non è stato immediato: una sola apparizione in Super League e prevalentemente impiegato con la Sion II nella terza serie elvetica, dove ha realizzato 4 gol in 10 match. A febbraio 2026 è stato girato in prestito al Penafiel nella seconda divisione portoghese, cercando continuità agonistica nel calcio lusitano.

Quale sarà il prossimo step di Rodrigues al Napoli? La formula del trasferimento partenopeo prevede con ogni probabilità un nuovo prestito, soluzione che consente al giovane attaccante di accumulare esperienza. La rosa azzurra dispone già di profili consolidati in attacco, motivo per cui l’inserimento graduale attraverso la cessione temporanea rappresenta la scelta più logica sia per lo sviluppo del giocatore.

Con questa operazione il Napoli investe nel settore giovanile, sfruttando i canali di scouting portoghesi e la rete di intermediari già operativi nel meridione europeo. Il calciomercato del Napoli continua a cercare soluzioni di prospettiva in attacco, bilanciando gli investimenti tra profili esperti e talenti da sviluppare nel tempo.