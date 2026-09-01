Caressa durissimo col Napoli: “Finirà in Europa League”

Caressa prevede il Napoli fuori dalle prime quattro posizioni in Serie A: gli azzurri lotteranno per un posto in Europa League secondo l’analisi dopo la chiusura del calciomercato estivo.

Caressa: il Napoli non entra nelle top 4 della Serie A

Fabio Caressa ha tracciato una griglia definitiva della Serie A basata sugli organici attuali. Secondo il giornalista e telecronista di Sky Sport, l’Inter rimane la candidata principale allo Scudetto. Juventus, Milan e Roma formano il blocco delle squadre destinate alla Champions League. Il Napoli, invece, non rientra in questa fascia.

La posizione del club partenopeo è netta nella valutazione di Caressa. Gli azzurri dovranno competere per un posto in Europa League, non in Champions. Insieme a Como, Lazio e Atalanta, il Napoli rappresenta la categoria delle squadre che punteranno a qualificarsi alle competizioni europee secondarie. Una lettura che riflette i movimenti di mercato compiuti e le scelte tecniche finora operate.

Europa League, non Champions: lo scenario di Caressa

Ai microfoni di Sky Sport, Caressa ha esposto il suo quadro completo:

“Inter di Chivu favorita per lo Scudetto, che porta sul petto, poi Juventus, Milan e Roma in prima fascia: andranno in Champions League. In Europa League e Conference, invece, dico: Como, Lazio, Napoli e Atalanta“.

La previsione colloca il Napoli nella fascia intermedia del campionato, lontano dai vertici ma al riparo dalle zone critiche.

Gli organici costruiti dalle altre big hanno prevalso sulle scelte azzurre. Inter, Juventus, Milan e Roma hanno operato mercati più incisivi. Il Napoli, pur confermando il proprio nucleo, non ha realizzato i rinforzi che Caressa riteneva necessari per competere stabilmente nelle prime quattro posizioni.

La fascia bassa del campionato, secondo Caressa, vedrà impegnate Monza, Frosinone, Venezia e Lecce nella lotta per la salvezza. Un quadro che definisce chiaramente le gerarchie attuali della Serie A dopo la chiusura del mercato estivo. Il Napoli dovrà dimostrare sul campo se questa previsione rispecchia veramente il suo potenziale o se potrà sorprendere e risalire verso la Champions League durante la stagione.