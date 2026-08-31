Napoli-Como, Allegri nel mirino: critiche pesanti per il mister

Allegri debutta al Maradona con una sconfitta contro il Como e raccoglie giudizi impietosi dalla stampa sportiva italiana. Il ‘Corriere dello Sport’ assegna 5,5, ‘La Gazzetta dello Sport’ 5: tutti concordi nel criticare l’assetto tattico e l’esecuzione.
Allegri e il Napoli: il 4-2-3-1 che non convince
La scelta del modulo 4-2-3-1 non produce i risultati sperati. Il ‘Corriere dello Sport’ evidenzia come: “La prima al Maradona è amara. I cambi stavolta non gli danno ragione e il Napoli commette troppi errori”. La squadra fatica a trovare il guizzo, con l’allenatore che prova a risolvere il problema attraverso le sostituzioni, senza però ottenere l’effetto desiderato durante il primo tempo.
‘La Gazzetta dello Sport’ è ancora più critica sulla qualità del gioco espresso. Il Napoli non sa difendere né attaccare con coerenza tattica. Come evidenzia il quotidiano, “Il suo Napoli non sa difendere, perde equilibrio se si allunga e attacca senza un’idea di gioco. Quanta confusione nel cantiere”. L’assenza di una costruzione di gioco chiara rappresenta il problema principale.