Torna subito in Serie A dopo l’addio al Napoli: trattativa a sorpresa

Juan Jesus lascia il Napoli e firma con il Venezia: accordo raggiunto secondo Di Marzio, le firme previste nella giornata di domani. Il difensore brasiliano svincolato riparte dalla Serie A dopo cinque stagioni in azzurro.

Juan Jesus e il Venezia: accordo da un anno con opzione di rinnovo

L’intesa è stata definita negli ultimi dettagli. Il club lagunare ha trovato l’accordo verbale con il brasiliano su un contratto della durata di un anno, con possibilità di prolungamento per un’altra stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non restano che i dettagli formali: domani arriveranno le firme che chiuderanno definitivamente l’operazione.

Juan Jesus approda al Venezia con un bagaglio di esperienza consolidato nel massimo campionato italiano. Ha collezionato 130 presenze con il Napoli nelle ultime cinque stagioni, segnando anche 5 gol. Il difensore ha vinto due Scudetti e una Supercoppa Italiana con gli azzurri, rendendosi protagonista di uno dei periodi più vincenti della storia del club.

Juan Jesus esulta durante una partita con il Napoli

Il profilo di Juan Jesus: esperienza e affidabilità per la difesa lagunare

Il Venezia ha individuato nel brasiliano il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo. Non è una scelta casuale: la società aveva già avviato i contatti nelle scorse settimane, riconoscendo in Juan Jesus un giocatore abituato a competere ai massimi livelli. La sua conoscenza della Serie A rappresenta un vantaggio concreto per un club che punta a consolidare la propria posizione.

Juan Jesus torna protagonista in Italia con una nuova maglia, dopo aver lasciato il Napoli al termine di un ciclo pluriennale. Il Venezia avrà a disposizione un difensore che conosce bene i meccanismi tattici della Serie A e sa cosa significa vincere. La firma di domani renderà ufficiale il trasferimento, completando così il mercato del Venezia in vista della prossima stagione. Juan Jesus inizierà una nuova avventura in laguna con la consapevolezza di aver lasciato il segno nella storia recente del Napoli.