Sfuma l’affare per il Napoli: niente da fare, Romano svela tutto

Gabriel Jesus passa al Barcellona mentre il Napoli rimane bloccato dal mercato. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal approda in Catalogna con un trasferimento definitivo da 10 milioni di euro più bonus.

Jesus al Barcellona: il Napoli perde la sfida per l’attaccante

L’immobilismo del Napoli ha consegnato il colpo a chi si è mosso con più tempestività. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Barcellona ha chiuso l’affare per Gabriel Jesus dopo che gli azzurri non hanno saputo accelerare. L’Arsenal ha autorizzato il giocatore a sottoporsi alle visite mediche lunedì, prima della firma ufficiale con il club blaugrana.

Affare da 10 milioni di euro più bonus legati al rendimento. Il Napoli aveva sondato il terreno, ma il blocco degli esuberi ha impedito di formulare un’offerta concreta. Massimiliano Allegri sperava nell’arrivo dell’attaccante brasiliano, Giovanni Manna ha provato a trattare, ma il nodo dei giocatori in uscita ha bloccato tutto.