Champions League, il calendario del Napoli: date e orari delle sfide degli azzurri

Il Napoli di Allegri debutta in Champions League il 9 settembre contro l’Arsenal alle 21:00 allo Stadio Maradona. La fase campionato della nuova competizione europea inizia l’8 settembre e si conclude il 27 gennaio 2027.

Napoli-Arsenal: il 9 settembre il primo match della nuova Champions League

Gli azzurri affrontano subito una squadra di caratura internazionale nella giornata d’apertura. La sfida contro l’Arsenal rappresenta un test immediato per il nuovo progetto tattico di Allegri, che dovrà misurare subito il livello della squadra contro una delle big europee.

Il calendario completo del Napoli nella fase campionato prevede otto partite distribuite tra settembre e gennaio. Dopo l’Arsenal arriva il Villarreal in trasferta il 13 ottobre alle ore 21.00, seguito dal Bodo Glimt al Maradona il 20 ottobre sempre alle 21.00. Il 4 novemebre avverrà la sfida contro il Porto alle 21.00, mentre la sfida in trasferta al Manchester City avverrà il 24 novembre sempre allo stesso orario. L’ultima sfida dell’anno sarà quella contro il Club Brugge dell’8 dicembre alle 21.00. Le due sfide dell’anno nuovo, invece, avverrano il 20 gennaio alle ore 18.45 contro il Sabah in trasferta e il 27 gennaio alle ore 21.00 contro il Viking al Maradona.

Novembre da brividi: Manchester City e Porto nella stessa finestra

Il calendario concentra due sfide di altissimo livello nello stesso mese. Manchester City e Porto rappresentano gli ostacoli più impegnativi di una fase campionato che richiederà continuità affollando un calendario già denso di impegni complicati. C’è però anche un vantaggio, almeno parziale, in questo calendario: la distribuzione delle due gare più semplici sulla carta nel mese di gennaio, con il Napoli che potrà quindi giocarsi le sue chances per un migliore piazzamento contro Sabah e Viking.

Allegri ha a disposizione quattro mesi per centrare l’obiettivo (fallito lo scorso anno) di raggiungere almeno la fase playoff della competizione. Il calendario della Champions League 2026/27 inizia il 9 settembre con Napoli-Arsenal e termina il 27 gennaio 2027 con il Viking al Maradona, offrendo ai partenopei una lunga finestra per affinare il gioco e le dinamiche di squadra in vista dei playoff di febbraio.