Milinkovic Savic, la scelta del Napoli per lo scambio con Musso: decisione presa

Vanja Milinkovic Savic rimane al Napoli almeno fino a gennaio. La trattativa per uno scambio con Musso dell’Atletico Madrid si è arenata dopo giorni di negoziazioni.

Milinkovic Savic: lo scambio con Musso non decolla

Come riporta Il Mattino, le speranze di concludere l’operazione che avrebbe portato il portiere argentino in azzurro si sono dissolte. Le difficoltà riscontrate durante i colloqui tra i club hanno convinto il Napoli a rinviare qualsiasi decisione sulla rosa dei portieri. La soluzione dello scambio diretto è tramontata definitivamente, almeno per questa sessione di mercato.

La gestione della porta azzurra subisce così una battuta d’arresto tattica. Meret e Milinkovic Savic continueranno a dividersi le responsabilità tra i pali fino alla finestra invernale. Lo staff tecnico ha optato per la continuità, evitando stravolgimenti in una zona nevralgica della squadra. La decisione rispecchia la prudenza di chi preferisce valutare meglio le opzioni disponibili nel mercato di gennaio, quando potranno emergere alternative più concrete.

Napoli: la soluzione rinviata a gennaio

Il club ha scelto di congelare la questione portieri per i prossimi mesi. Questa mossa consente agli azzurri di osservare come procede la stagione senza forzature. A gennaio il panorama dei disponibili potrebbe risultare molto diverso, offrendo opportunità più vantaggiose rispetto a quelle attuali. Nel frattempo, Meret e Milinkovic Savic avranno il compito di garantire continuità tra i pali fino al prossimo intervento di mercato.

Quale portiere titolare nel Napoli? La domanda resterà sospesa fino al nuovo anno. Entrambi i guardiani continueranno a combattere per la fiducia tecnica, con la rosa che rimarrà invariata nei prossimi mesi. Solo a gennaio il Napoli tornerà a valutare seriamente interventi nel ruolo di portiere, quando il mercato offrirà scenari completamente diversi dall’attuale stallo negoziale con l’Atletico Madrid.