Sorteggi Champions League, Napoli in terza fascia: quali big potrebbe affrontare

Napoli in terza fascia per il sorteggio di Champions League 2026-27: gli azzurri conosceranno oggi, 27 agosto, le otto avversarie della nuova fase campionato, con almeno due squadre già identificabili dal proprio girone.

Napoli in terza fascia: il sorteggio di Champions

Il sorteggio della Champions League 2026-27 avrà luogo oggi e determinerà il cammino europeo del Napoli nella nuova formula. Gli azzurri affronteranno otto avversarie totali, due estratte da ciascuna delle quattro fasce di merito. La procedura prevede un’estrazione fisica dalla prima fascia, seguita dall’intervento del software automatizzato per le rimanenti sette avversarie. Le squadre della stessa federazione non potranno incrociarsi, con un massimo di due avversari dalla medesima nazione.

Dalla prima fascia il Napoli potrà trovarsi di fronte Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona o Atletico Madrid. Nessuna di queste squadre è stata ancora sorteggiata fisicamente, il che significa che tutte rimangono possibili avversarie degli azzurri. L’Inter rappresenta l’unica rivale italiana in questa fascia d’élite, ma il regolamento esclude lo scontro diretto tra club della stessa federazione.

Napoli e i pericoli dalla seconda fascia

Dalla seconda fascia, il software estrarrà due avversarie tra Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV. La Roma rappresenta il potenziale derby italiano in questa categoria, ma l’esclusione federale rende impossibile l’accoppiamento. Le squadre inglesi e tedesche offrono una competizione di altissimo livello. Dortmund e Manchester United costituiscono i nomi più temibili per i partenopei.

Dalla terza fascia, dove il Napoli è stato collocato, verranno estratte due ulteriori rivali tra Feyenoord, Lille, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Lipsia, Villarreal e Shakhtar Donetsk. Questa è la fascia più equilibrata in termini di qualità: nessuna squadra domina, ma tutte presentano caratteristiche tecniche ben definite. Lipsia e Villarreal rappresentano gli ostacoli più significativi.

La quarta fascia: squadre alla portata

Dalla quarta fascia usciranno le ultime due avversarie del Napoli. Le candidate sono Slavia Praga, Stoccarda, AEK Atene, Slovan Bratislava o NK Celje, LASK Linz, Como, Lens, Viking e Sabah Futbol Klubu. Il Como rappresenta l’unica squadra italiana in questa categoria, ma l’esclusione federale rende impossibile l’accoppiamento. Stoccarda e Lens costituiscono i nomi più blasonati di questa fascia.

Qual è lo scenario più probabile per il Napoli? Un sorteggio equilibrato comporterebbe un big dalla prima fascia, una squadra di qualità dalla seconda, una rivale credibile dalla terza e una squadra battibile dalla quarta. La formula della fase campionato garantisce comunque otto partite su otto giornate, senza l’eliminazione diretta fino ai playoff di febbraio.

Il Napoli inizierà le competizioni l’8 settembre con la prima giornata della fase campionato. La formula completamente rivoluzionata consente di conoscere l’intero percorso europeo già dal sorteggio di oggi, a differenza dei gironi tradizionali. Gli azzurri conosceranno così tutte le avversarie della stagione 2026-27 e potranno pianificare il cammino europeo con certezza.