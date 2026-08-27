Napoli-Woltemade: il punto di Romano sui contatti e tutti i dettagli!

Napoli e Newcastle negoziano per Nick Woltemade: Manna ha avviato i contatti per l’attaccante tedesco, con la società azzurra che chiede informazioni sulla fattibilità di un prestito.

Woltemade al Napoli: i contatti con il Newcastle si intensificano

Giovanni Manna ha accelerato le operazioni di mercato in Inghilterra. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il direttore sportivo del Napoli ha avuto un primo contatto con il Newcastle nella giornata di ieri per Nick Woltemade.

I nuovi contatti proseguono oggi: gli azzurri vogliono capire la fattibilità di un’operazione in prestito, formula che permetterebbe di alleggerire l’investimento economico. Le parole di Romano:

“Oggi ci sono stati nuovi contatti tra Manna e il Newcastle, il club azzurro ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione per un eventuale prestito. Ma va detto comunque che la pista Guiu resta più facile da portare avanti”.

Aggiornamento Fabrizio Romano 21.05: Il Napoli ci sta provando davvero per il centravanti tedesco. C’è l’approccio con i suoi genti e si avanza per il prestito. Tutto, però, dipende dalla cessione di Lang e dalla decisione del Newcastle.