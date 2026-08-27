Napoli, l’addio adesso può concretizzarsi: contatti con un club spagnolo!

Jens Cajuste lascia il Napoli per il Malaga. Il centrocampista svedese, rientrato dal prestito all’Ipswich Town e ormai fuori dal progetto azzurro, è nel mirino del club spagnolo. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, i dialoghi tra le società sono già avviati. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Cajuste e il Napoli: l’operazione che sblocca gli esuberi

La cessione del classe ’99 rappresenta una mossa strategica per Manna. Gli azzurri devono alleggerire il monte ingaggi e piazzare gli elementi non rientranti nelle scelte tecniche. Cajuste rientra esattamente in questa categoria: tornato dalla Premier League senza lasciare traccia, il centrocampista svedese non ha alcuna chance di tornare centrale nei piani di Allegri. Il Malaga ha riconosciuto il profilo come adatto al proprio reparto mediano e ha già iniziato i contatti ufficiali con la dirigenza partenopea.

La trattativa procede su binari paralleli. Da una parte il club spagnolo spinge per concretizzare l’interesse, dall’altra il Napoli attende il via libera del calciatore. Senza l’ok di Cajuste l’operazione non si chiude, e nelle prossime ore arriveranno risposte definitive sulla volontà del giocatore di trasferirsi in Andalusia. La formula ancora non è stata comunicata, ma l’urgenza del Napoli di alleggerire la rosa suggerisce una disponibilità ampia a negoziare.