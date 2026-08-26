Napoli, striscione degli ultras contro De Laurentiis: “Non puoi farci niente presidente”

De Laurentiis criticato del tifo organizzato: uno striscione esposto in città contesta direttamente il presidente con un messaggio inequivocabile sulla proprietà della città e della squadra.

De Laurentiis vs ultras: il divieto di striscioni che spacca

La richiesta del numero uno del Napoli di vietare l’accesso a striscioni e bandiere allo stadio ha innescato una reazione durissima da parte del tifo organizzato. Non è solo una questione di regolamentazione: è lo scontro tra due visioni opposte su chi comanda dentro e fuori dal campo. Gli ultras rispondono con chiarezza.

“Non puoi farci niente caro presidente, Napoli è e resterà della gente“.

Recita lo striscione esposto in città in queste ore. Il messaggio è diretto, senza mediazioni, e arriva in un momento sensibile per il club.

Il centenario del tifo e la spaccatura con la società

La festa del centenario del tifo organizzato potrebbe aver agito da catalizzatore per questa nuova frattura. De Laurentiis avrebbe colto l’occasione per imporre una linea più rigida sulla gestione dello stadio, senza considerare che il gesto avrebbe alimentato ulteriormente il conflitto con il popolo ultras. La tempistica è discutibile: proprio quando i tifosi celebravano una ricorrenza storica, la società ha scelto di irrigidirsi. Questo non è un dettaglio gestionale, ma una dichiarazione di intenti che il tifo organizzato ha subito rifiutato.

In vista della nuova stagione, Napoli potrebbe affrontare una situazione tesa nello stadio. Gli ultras hanno già dimostrato di non piegarsi alle direttive della proprietà, e gli striscioni continueranno a comparire. De Laurentiis dovrà decidere se irrigidirsi ulteriormente o se cercare una tregua con il tifo organizzato.