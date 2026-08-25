Zeballos-Napoli, incontro finito con gli agenti: spunta una nuova ipotesi

Exequiel Zeballos rimane nel mirino del Napoli dopo l’incontro odierno tra gli agenti e Giovanni Manna a Castel Volturno. L’esterno offensivo del Boca Juniors spinge per trasferirsi in azzurro.

Zeballos e il Napoli: rinvio a gennaio se niente cambia

Il club partenopeo non abbandona la pista argentina. Durante il summit di mercato di oggi, le parti hanno discusso di una strategia diversa rispetto alle scorse settimane: qualora non si liberasse spazio in rosa entro la fine di agosto, l’operazione slitterebbe alla finestra invernale. L’ipotesi di un trasferimento a costo zero a gennaio rappresenta una soluzione concreta sul tavolo, non una semplice contingenza tattica.

La volontà del giocatore resta salda verso Napoli. Nonostante le offerte arrivate sia dalla Spagna che dall’Italia, Zeballos continua a spingere con decisione per il trasferimento in azzurro. Il Boca Juniors ha ascoltato le proposte, ma la priorità dell’esterno resta invariata: vestire la maglia del Napoli.

Altre squadre in movimento, De Laurentiis deve vigilare

Il mercato non sta fermo. Diverse squadre italiane e spagnole hanno manifestato interesse per il talento argentino e rimangono pronte a contattare l’entourage di Zeballos qualora l’operazione con gli azzurri dovesse complicarsi o arenarsi definitivamente. De Laurentiis dovrà monitorare questa concorrenza con attenzione nelle prossime settimane, evitando che la situazione sfugga di mano.

La strada di gennaio appare oggi come il compromesso più realistico tra le esigenze del Napoli, che ha bisogno di liberare slot salariali, e la determinazione di Zeballos nel raggiungere Napoli. Se le ultime ore di agosto non porteranno sorprese in termini di cessioni, il calcio-mercato invernale diventerà lo scenario dove il Napoli tornerà a bussare alla porta del Boca Juniors per chiudere definitivamente l’affare.