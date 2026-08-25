L’addio ora è a un passo? Due club sull’azzurro: contatti in corso

Michael Folorunsho lascia il Napoli? Il centrocampista è conteso tra Monza e Venezia nell’ultima fase del calciomercato estivo, con i brianzoli in vantaggio sulla concorrenza.
Folorunsho-Monza: il pressing che accelera la cessione
L’avventura del centrocampista al Napoli sembra procedere verso la sua conclusione. Il Monza spinge con decisione per assicurarsi le prestazioni del classe ’98, cercando di regalare al proprio reparto mediano un rinforzo di dinamismo e sostanza.
I contatti tra il club brianzolo e la società partenopea procedono per trovare gli ultimi dettagli dell’operazione. Il Napoli chiede almeno un prestito con obbligo di riscatto condizionato, formula che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa nelle prossime ore.
Il Venezia sfida il Monza: la concorrenza si allarga
Non è solo il Monza a muoversi per il centrocampista azzurro. Il Venezia ha acceso i riflettori su Folorunsho nelle ultime ore, inserendosi nella corsa con l’intenzione di offrirgli un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico del proprio reparto mediano.
L’asse Monza rimane tuttavia la pista più calda per il futuro di Folorunsho, grazie al pressing costante e alle trattative avanzate con il Napoli. La formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato rappresenta il compromesso più probabile per chiudere l’operazione.