Napoli, salta definitivamente il colpo: firmerà per un altro club

Franco Mastantuono ha dato il via libera alla Fiorentina: l’argentino del Real Madrid sceglie la Serie A dopo settimane di trattative intense con la dirigenza viola e l’interesse del Napoli.

Mastantuono e la Fiorentina: il sì che sblocca tutto

La fumata bianca è arrivata. Il fantasista argentino ha accettato il trasferimento in riva all’Arno, superando la concorrenza di Milan, Fulham e Benfica secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Una scelta che chiude settimane di negoziati serrati con i viola, che hanno battuto anche le tentazioni di un ritorno al River Plate. Mastantuono lascia la capitale spagnola dopo anni nei Blancos e approda in una Serie A che lo ha seguito da vicino: il Napoli stesso lo aveva sondato in queste settimane, ma la Fiorentina ha mosso i passi decisivi per convincerlo.

La società toscana arriva da una stagione disastrosa, con lo spettro della retrocessione in Serie B che ha condizionato l’intera annata. L’arrivo di Mastantuono rappresenta una sterzata netta nella strategia di mercato: un talento offensivo di caratura internazionale chiamato a trascinare il progetto viola verso l’immediato riscatto. La dirigenza ha dimostrato pazienza nei giorni decisivi, lavorando con costanza per superare i dubbi iniziali del giocatore e costruire una proposta convincente.

Cosa manca ancora tra Mastantuono e la Fiorentina

Restano due fronti aperti prima della fumata bianca definitiva. Da una parte la formula: i viola vogliono inserire una struttura più complessa di un semplice prestito, con riscatto a favore della Fiorentina e controriscatto per il Real Madrid. Dall’altra l’ingaggio da 3,5 milioni di euro percepito da Mastantuono nei Blancos richiede un accordo sulla percentuale che gli spagnoli copriranno direttamente. Non sono ostacoli insormontabili, ma dettagli che ancora dividono le parti.

Il Real Madrid rimane vigile: inserendo il controriscatto, il club spagnolo si tutela per il futuro e mantiene la possibilità di riportare Mastantuono a Madrid se l’esperienza italiana dovesse decollare. La Fiorentina, dal canto suo, sa che il Napoli ha provato a inserirsi ma non ha avuto la forza per competere. Gli ultimi giorni di agosto definiranno se la Fiorentina riuscirà a blindare il talento argentino con i termini economici concordati.