Nuovo Stadio Maradona, dettagli mai mostrati prima: le novità del progetto

Lo stadio Maradona di Napoli entra nella fase esecutiva del piano di trasformazione. Il Comune ha trasmesso alla FIGC il dossier di candidatura per Euro 2032, puntando a inserire l’impianto di Fuorigrotta tra le cinque sedi italiane della competizione continentale.

Stadio Maradona: skybox e hospitality al centro del progetto

La riqualificazione introduce 600 posti hospitality distribuiti in numerosi skybox da 16 posti con aree lounge private. Questa soluzione mira a incrementare significativamente gli introiti attraverso sponsor e tifosi premium, trasformando il Maradona in un impianto moderno dal punto di vista commerciale. La configurazione degli spazi segue i moderni standard europei per competizioni internazionali.

Il progetto procede secondo cronoprogrammi precisi. La gara d’appalto sarà pubblicata entro la fine del 2026, mentre la posa della prima pietra è fissata nella seconda metà del 2027. L’amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi punta a completare la ristrutturazione entro il 2031, un anno prima dell’inizio di Euro 2032.

Finanziamento e struttura: come cambia lo stadio

200 milioni di euro finanziano l’intervento complessivo: 150 milioni dalla Regione Campania e 50 dal Comune. Alcuni lavori di recupero del terzo anello sono già stati avviati. La nuova capienza sarà di circa 60 mila spettatori, senza pista d’atletica e con un unico anello che porterà gli spalti fino a sette metri dal terreno di gioco.

Quale differenza strutturale comporterà questa trasformazione? L’eliminazione della pista d’atletica e la ridistribuzione degli spalti consentiranno una vicinanza maggiore tra pubblico e campo, elemento richiesto dai criteri UEFA per le competizioni internazionali. L’impianto sarà collegato da tre linee di trasporto pubblico dedicate, garantendo accessibilità e sostenibilità.

Parallelamente, Aurelio De Laurentiis prosegue il proprio progetto autonomo di uno stadio di proprietà a San Giovanni a Teduccio. Le due iniziative seguono percorsi distinti, ma il dossier del Comune per lo stadio Maradona rimane la candidatura ufficiale di Napoli per Euro 2032. Il completamento dei lavori nel 2031 consentirebbe agli azzurri di ospitare partite della competizione continentale in uno stadio completamente rigenerato.