Napoli, presentata la terza maglia ufficiale! Svelato l’omaggio del club (FOTO)

La nuova maglia third del Napoli per la stagione 2026/27 è tutta rossa e rievoca lo Scudetto storico del 1986/87: un tributo al Centenario del Club che trasforma la memoria in identità contemporanea.

Napoli, divisa in rosso: tributo al primo Scudetto

Il Napoli ha scelto di riportare in campo un simbolo iconico proprio nell’anno del Centenario, quando ricorrono i quarant’anni dalla conquista del primo storico Scudetto (stagione 1986/87). La divisa, realizzata come sempre in collaborazione con EA7, non è una semplice rievocazione nostalgica. Infatti, l’uso del colore rosso dimostra un forte attaccamento alla gente prima ancora che alla squadra, secondo la narrazione che il Napoli ha costruito attorno al progetto. È il segno di una grandezza che continua a nascere nei quartieri, nelle case e nelle voci di chi vive quotidianamente la città.

I dettagli del Third Kit: quando si potrà acquistarla

La struttura della divisa si sviluppa su una base di colore rosso intenso, arricchita da elementi che reinterpretano in chiave contemporanea le storiche maglie del Club. Il colletto e il fondo manica presentano inserti a strisce bianche e azzurre, mentre le travette laterali a contrasto valorizzano gli spacchi sui fianchi. All’interno del collo compare il logo “ceNto“, dettaglio esclusivo dedicato al Centenario, e la scritta “Partenopei” sul retro celebra le radici e l’orgoglio dell’intera città.

La Maglia Gara Third 2026/27 è disponibile da oggi presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e nei punti vendita autorizzati. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia del Club: raccontare le proprie radici e tracciare una traiettoria unica e fuori dagli schemi, mentre il calcio contemporaneo costruisce vetrine sempre più patinate. Per la stagione che sta per iniziare, gli azzurri avranno dunque a disposizione una divisa che fonde memoria storica e innovazione tecnologica, un omaggio concreto a quattro decenni di storia gloriosa.