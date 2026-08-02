Napoli, bocciatura confermata per l’azzurro: è fatta per la cessione!

Jesper Lindstrom si trasferisce allo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto: l’accordo tra il club tedesco e il Napoli è stato definito e prevede un importo di 5 milioni per l’eventuale riscatto.

Lindstrom-Schalke: affare chiuso tra Napoli e la Bundesliga

Le visite mediche del giocatore sono già in corso. Secondo Fabrizio Romano, l’affare con lo Schalke si è chiuso con la formula del presito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, a cui possono aggiungersi dei bonus legati ai risultati del club in Bundesliga e alle presenze accumulate dal calciatore in questa stagione.

La mossa arriva dopo un mese di valutazioni sul ruolo di Lindstrom nel progetto tattico del Napoli. In ritiro a Dimaro Max Allegri ha provato il danese da mezzala del suo centrocampo, ma le prove offerte non sono state così convincenti da portare ad una permanenza in azzurro dopo due anni di prestiti. Anche il nuovo allenatore, quindi, segue la linea di Antonio Conte nel non considerarlo un calciatore in grado di offrire un contributo alla causa azzurra.

Lindstrom in allenamento con il Napoli sul campo

Bonus e condizioni: cosa incassa il Napoli

Quale vantaggio economico ottiene il Napoli dalla formula prescelta? Non solo i 5 milioni eventualmente versati per il riscatto: il club azzurro perceprà anche incentivi al raggiungimento di determinati obiettivi, come la permanenza dello Schalke nella massima divisione tedesca. Le presenze di Lindstrom in campo genereranno ulteriori compensi, creando un meccanismo che premia sia la continuità che i risultati della squadra.

L’operazione Lindstrom-Schalke chiude una delle partite di mercato più lunghe del Napoli in questa sessione estiva. Lo spostamento in Bundesliga consente al calciatore di riprovare a fare la differenza in un campionato competitivo, mentre gli azzurri proseguono la ricostruzione della rosa per affrontare la prossima stagione di Serie A e le competizioni europee.