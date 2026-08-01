Napoli, lavoro differenziato per Alisson a Castel di Sangro: ecco cosa trapela

Alisson prosegue il lavoro differenziato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro: il brasiliano non si è aggregato al gruppo nella seduta mattutina di allenamento.

Alisson: lavoro personalizzato lontano dal gruppo

Durante la seconda seduta mattutina di allenamento al Teofilo Patini, il Napoli ha confermato che il brasiliano sta seguendo una tabella di marcia personalizzata. Alisson non ha partecipato alle esercitazioni tecnico-tattiche ad alta intensità, restando a bordo campo. Lo staff medico e tecnico ha scelto di gestire i carichi di lavoro in questa fase del ritiro.

La decisione riflette un approccio puramente precauzionale. Non si tratta di un allarme particolare: Alisson ha assistito dai compagni dai lavori dalla panchina, osservando il gruppo durante il riscaldamento, le esercitazioni di possesso, le azioni in velocità e la partitina finale.

Napoli: gestione intelligente del recupero

La strategia del Napoli rispecchia una gestione consapevole delle risorse umane nel precampionato. Massimiliano Allegri e il suo staff hanno strutturato il programma con attenzione ai singoli atleti, differenziando i carichi a seconda delle necessità. Questo approccio consente di preservare le condizioni fisiche in vista degli impegni ufficiali imminenti, senza compromettere la preparazione complessiva della squadra.

Alisson avrà l’occasione di aumentare progressivamente l’intensità nei prossimi giorni. La tabella personalizzata rappresenta una fase transitoria verso il reinserimento completo nel lavoro collettivo. Il Napoli continua la preparazione a Castel di Sangro con questa metodologia, garantendo che tutti gli effettivi raggiungano le condizioni ottimali per l’inizio della stagione.