Il Napoli spegne le indiscrezioni: il giocatore resta alla corte di Allegri!

Rafa Marin rimane al Napoli: la dirigenza partenopea ha chiuso definitivamente le speculazioni sul difensore spagnolo, bloccando qualsiasi ipotesi di cessione estiva.

Marin confermato: il Napoli sceglie di trattenere lo spagnolo

Lo spagnolo classe 2002 non lascerà il club azzurro. Secondo quanto riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la dirigenza partenopea ha ribadito con chiarezza la propria posizione: il difensore rappresenta una pedina centrale nei piani tecnici e nessuna offerta lo convincerà a partire.

Le voci circolate negli ultimi giorni lo accostavano alla formazione galiziana, alimentando speculazioni su una possibile partenza. La risposta del club è stata netta e definitiva. L’infortunio di Alessandro Buongiorno rafforza ulteriormente questa scelta.

Con il difensore italiano out, la presenza di Marin nelle rotazioni difensive diventa ancora più vitale. Il Napoli non può permettersi di indebolire il reparto proprio nel momento in cui ha maggiore necessità di profondità numerica. Trattenere il giocatore è una decisione strategica, non una semplice dichiarazione di principio.