De Laurentiis e il suo augurio al Napoli: il presidente svela il grande sogno!

Aurelio De Laurentiis traccia il bilancio del Napoli al centenario: sedici stagioni consecutive in Europa e una vittoria che non ha precedenti nella storia del club partenopeo. Il presidente azzurro, intervistato dal ‘TG3 Campania’ in occasione dei cento anni dalla fondazione, rivendica un traguardo che va oltre i numeri. E parla di un grande sogno.

De Laurentiis: il Napoli della continuità europea

Aurelio De Laurentiis ha quindi dichiarato:

“Siamo riusciti ad avere un Napoli mai così vincente, con una presenza fissa in Europa per sedici stagioni. Il mio augurio? Cent’anni ancora sul tetto del mondo. Al mio ciclo manca solo la Champions League, chissà se Allegri la porterà. Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli ma del calcio mondiale”.

E ancora:

“Napoli calcio si confonde con Napoli città, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della serie C. Per noi è stato poi sempre un Paradiso. Un errore di questi anni? Mi sono talvolta lasciato trascinare dal cuore più che dalla responsabilità imprenditoriale”.