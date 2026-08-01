De Laurentiis alla festa del Centenario del Napoli: le parole sul futuro

Aurelio De Laurentiis ha aperto la festa del Centenario del Napoli con un lungo discorso: di seguito le dichiarazioni del presidente azzurro.

Il presidente ha dichiarato:

“ Dobbiamo, prima di tutto, rivolgere un pensiero alle persone colpite dal terremoto. Donerò 100mila euro a chi è stato colpito. All’alba, la terra ha tremato ancora. Conviviamo con i Campi Flegrei e il Vesuvio da millenni. Ci rialzeremo anche oggi. È un orgoglio e una cultura che appartiene alla nostra gente. Napoli mi ha insegnato che nei momenti difficili bisogna stare insieme e lo stare insieme è il modo per andare avanti”.

Poi ha aggiunto:

“Tra Napoli e tifosi c’è un rapporto simbiotico che unisce tutti. È un ‘momentum’, sembra che i pianeti si siano allineati. Il Napoli è una fede che ci ha fatto capire che non era impossibile vincere senza Diego. Questa fede mi porta a guardare il nostro glorioso passato che celebreremo con tutti gli onori che merita e un futuro in cui vedremo un Napoli più forte e strutturato. Divertiamoci, e facciamolo ancora per cento anni”.