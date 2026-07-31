Franco Baresi scompare a 66 anni, il mondo del calcio piange la leggenda: il messaggio del Napoli

Franco Baresi è morto oggi a 66 anni. L’ex capitano rossonero, leggenda del Milan e della Nazionale italiana, lottava da tempo contro una grave malattia che lo ha portato via.

Baresi, 719 presenze e il DNA del Milan: l’addio a una leggenda

Il Milan ha annunciato la scomparsa attraverso i social con un messaggio ufficiale del club. La storia rossonera perde una delle sue colonne portanti, quella maglia numero 6 che ha indossato per quasi tre decenni senza mai tradire il colore. Baresi, nato nel 1960, ha accumulato 719 presenze ufficiali con la squadra di Milano, diventando il simbolo della difesa italiana negli anni Ottanta e Novanta.

Il palmarès parla da solo: 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Supercoppe Italiane. Con la Nazionale collezionò 81 presenze in tutte le competizioni, affermandosi come uno dei migliori difensori della sua generazione e vincendo il Mondiale del 1982. Dal 2020 ricopriva l’incarico di vicepresidente onorario del club rossonero, mantenendo un legame indissolubile con l’ambiente milanista anche dopo il ritiro.

Il messaggio del Milan: Baresi parte del DNA rossonero per sempre

Il club ha voluto sottolineare come l’eredità di Baresi rimane intatta nel progetto del Milan. Nel comunicato ufficiale, i rossoneri hanno scritto:

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club”.

Un riconoscimento che va oltre il calcio giocato, toccando la dimensione morale di una figura che ha incarnato i valori milanisti per decenni.

Le condoglianze ufficiali del Milan alla famiglia si uniscono al dolore di ogni tifoso rossonero. La scomparsa di Baresi chiude un capitolo importante della storia calcistica italiana, lasciando un vuoto difficile da colmare nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

L’ultimo saluto del Napoli: l’addio del presidente De Laurentiis

Anche il Napoli ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi. Il club partenopeo è stato il primo a ricordare il difensore leggendario, con un post sul proprio profilo X.