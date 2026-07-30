Creature: il progetto che racconta chi siamo, prima di ciò che facciamo

Ci sono storie che vengono raccontate attraverso i risultati raggiunti e altre che iniziano molto prima, nei momenti di dubbio, nelle cadute, nelle scelte difficili e nelle persone incontrate lungo il cammino.

È proprio da questa prospettiva che nasce Creature, un progetto ideato a Napoli da Davide Cirillo, Francesca Laezza e Vittoria Aloia.

L’idea è semplice quanto controcorrente: mettere da parte, almeno per un momento, il curriculum, i titoli e i successi per lasciare spazio alla persona. Perché ogni traguardo è solo una parte della storia, mentre ciò che lo rende davvero significativo è il percorso umano che lo ha reso possibile.

Creature: la storia del progetto

Il nome Creature richiama un’espressione profondamente radicata nella cultura napoletana. È il modo affettuoso con cui ci si rivolge ai più piccoli, ma rappresenta anche uno sguardo sul mondo fatto di curiosità, sensibilità e capacità di meravigliarsi. Una visione che diventa il filo conduttore dell’intero progetto.

Il cuore dell’iniziativa è un format documentaristico pubblicato su YouTube. Ogni episodio accompagna una persona affermata nella propria quotidianità, cercando di raccontarla senza filtri e senza costruire l’ennesima narrazione del successo perfetto. Attraverso conversazioni sincere e le testimonianze di amici, familiari e collaboratori, emergono aspetti spesso poco raccontati: le paure, gli errori, le rinunce, i fallimenti e la forza necessaria per ricominciare.

L’obiettivo di Creature: da Napoli al resto del mondo

L’obiettivo non è spiegare come avere successo, ma ricordare che dietro ogni persona esiste una storia fatta di fragilità, cambiamenti e crescita. Sono proprio questi elementi, più dei risultati, a creare connessioni autentiche con chi ascolta.

Creature, però, non vuole fermarsi ai documentari. Il progetto punta a costruire una rete di relazioni tra persone, giovani e imprese attraverso eventi dal vivo, proiezioni all’aperto e momenti di confronto con gli ospiti protagonisti degli episodi. Parallelamente nasceranno due community dedicate rispettivamente agli studenti universitari e alle aziende, con l’intento di favorire un dialogo più diretto tra il mondo della formazione e quello del lavoro.

Pur nascendo a Napoli, Creature guarda oltre i confini della città. La sua ambizione è promuovere una cultura dell’ascolto e dell’empatia, in cui il valore di una persona non sia definito esclusivamente da ciò che realizza, ma anche dal modo in cui affronta il proprio percorso e dalle esperienze che sceglie di condividere.

“Crediamo che il modo più bello per conoscere qualcuno sia ascoltarlo davvero. Guardare le persone con meraviglia significa riconoscere la loro umanità prima di qualsiasi etichetta. È questo lo spirito con cui nasce Creature.”

Più che un format, Creature vuole essere un invito a rallentare, ad ascoltare e a riscoprire il valore delle storie vere. Perché ogni persona, prima ancora del ruolo che ricopre, è una storia che merita di essere raccontata