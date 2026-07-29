Ultim’ora Napoli, è fatta per la cessione: manca solo l’ufficialità

Emanuele Rao lascia il Napoli e si trasferisce al Pisa in prestito. Il talento offensivo classe 2006, reduce dall’esperienza al Bari, ha scelto il club toscano retrocesso in Serie B per continuare il proprio sviluppo calcistico con continuità.

Rao verso il Pisa: la cessione del Napoli si concretizza

La trattativa è in fase di conclusione definitiva. Come rivela Gianluca Di Marzio su Sky, i documenti sono stati firmati e resta solo l’ufficialità dei due club per perfezionare l’operazione. Il Napoli ha deciso di cedere in prestito il giovane esterno, liberando così spazio nella rosa in vista dei nuovi arrivi voluti dall’allenatore Massimiliano Allegri.

La scelta del Pisa non era scontata. Rao e il suo agente avevano altre opzioni sul tavolo: alcuni club di Serie A manifestavano interesse concreto per il calciatore. Tuttavia, d’accordo con il Napoli, hanno optato per il progetto toscano, che punta al ritorno immediato in massima serie dopo la retrocessione. Una decisione strategica per garantire al classe 2006 un ruolo da protagonista e minuti di gioco regolare.

Napoli: le cessioni continuano per sfoltire la rosa

La cessiione di Rao rientra nella strategia più ampia del direttore sportivo Giovanni Manna. Il ds azzurro sta accelerando le operazioni in uscita per creare margini di manovra sul mercato in entrata. Prima di accogliere i rinforzi richiesti da Allegri, il Napoli deve ridimensionare l’organico e liberare risorse economiche. Altre cessioni sono attese nelle prossime ore per completare il quadro della rosa estiva.

Il prestito di Rao al Pisa consente al giovane talento di proseguire il percorso di crescita lontano da Napoli, in un contesto dove avrà spazi maggiori. La Serie B rappresenta un’opportunità concreta per il classe 2006 di mettersi in luce e accumulare esperienza prima di un possibile ritorno ai partenopei con un ruolo da protagonista o di una valutazione definitiva del suo valore sul mercato.