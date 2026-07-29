Napoli, dal Brasile sognano il grande colpo: adesso può partire!

David Neres finisce nel mirino del Cruzeiro: secondo Il Mattino, il club brasiliano ha manifestato interesse per riportare l’esterno azzurro in patria durante questa sessione di mercato estiva.

Neres e il Brasile: il Cruzeiro bussa alla porta del Napoli

L’esterno brasiliano non è più una certezza per il futuro immediato. Dopo le voci che lo collegavano al Galatasaray nelle scorse settimane, il quadro si complica ulteriormente con l’inserimento del Cruzeiro nella corsa al giocatore. Come rivela Il Mattino, il club brasiliano ha sondato il terreno per un eventuale ritorno di Neres in patria, aprendo un nuovo fronte nel mercato dell’ex PSV.

La situazione del classe 1997 rappresenta un’incognita per il Napoli, che aveva investito sull’esterno per rafforzare la batteria offensiva. Gli azzurri si ritrovano ora a gestire una situazione dove il giocatore è oggetto di corteggiamento da più parti, con club europei e sudamericani pronti a valutare possibili colpi nelle prossime settimane. Il suo futuro è il bilico anche per via della resistenza fisica: troppi infortuni che hanno costretto gli azzurri a farne a meno in più di qualche occasione.

Neres con la maglia del Napoli in campo

Mercato aperto: quali sono le opzioni per Neres

Il Napoli ha scelta difficile davanti a sé? No, al momento comanda il club partenopeo. Nessuna offerta formale è ancora arrivata, nessuna trattativa è decollata. Il Galatasaray e il Cruzeiro hanno solo sondato il terreno. Tuttavia, l’apertura di più fronti di mercato costringe il Napoli a valutare scenari diversi: se uno di questi club dovesse presentare un’offerta concreta, la società azzurra dovrà decidere se cederlo o confermarlo.

L’esterno brasiliano rimane uno dei nomi più monitorati in questa sessione estiva. Il Napoli sa che la finestra di mercato continuerà a muoversi, e Neres potrebbe diventare uno dei protagonisti degli ultimi giorni di trattative. Qualora il Cruzeiro o il Galatasaray facessero un passo avanti con un’offerta concreta, il calciomercato del Napoli potrebbe subire una virata significativa nella corsa a eventuali sostituti.