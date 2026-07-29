Futuro Lukaku, arriva la mossa dell’agente: cosa succede con il Napoli

Romelu Lukaku rimane nel mirino del calciomercato estivo: il Napoli fissa il prezzo tra 12 e 15 milioni di euro, ma il Chelsea detiene ancora il 40% sulla rivendita del belga. Nel frattempo, come rivela il Corriere dello Sport, l’agente Federico Pastorello lavora attivamente per trovare una squadra disposta a sostenere l’ingaggio di 11 milioni di euro lordi e i costi complessivi dell’operazione.

Lukaku, Pastorello alla ricerca di una soluzione

La strategia del Napoli è chiara: cedere il belga per fare cassa e ridurre il monte ingaggi. Pastorello, agente del giocatore, sta sondando il mercato europeo per individuare club interessati a un profilo di questo calibro. L’obiettivo è trovare una destinazione che consenta al calciatore di proseguire la sua carriera pur mantenendo gli standard economici attuali.

La valutazione tra 12 e 15 milioni rappresenta un prezzo contenuto per un attaccante di esperienza internazionale. Tuttavia, il Chelsea non ha mollato la presa sulla sua rivendita: i londinesi incasseranno il 40% di qualsiasi plusvalenza futura. Questo vincolo complica ulteriormente le trattative e costringe il Napoli a valutare attentamente le offerte in arrivo.

Il nodo ingaggio blocca il Napoli e le pretendenti

Quale club può reggere il peso economico? Non sono molti i club europei disposti a investire 11 milioni lordi annui per un attaccante in uscita. La finestra estiva si sta riducendo e il Napoli spinge per chiudere la cessione prima dell’inizio della stagione. Allegri intanto accoglie il belga in ritiro, ma la permanenza rimane temporanea.

La cessione di Lukaku rimane centrale nelle strategie di mercato del Napoli per il calciomercato estivo 2026. Ogni giorno che passa riduce le opzioni disponibili: club di Serie A, Premier League e Ligue 1 rimangono le destinazioni più probabili, purché trovino l’accordo economico con Pastorello e si dicano disposti ad offrire una cifra congura agli azzurri. I movimenti dell’agente Pastorello saranno decisivo per trovare nuove pretendenti disposte a puntare sul belga.