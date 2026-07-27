Napoli-Vlahovic, l’annuncio di Fabrizio Romano: “Cosa mi arriva dal club”

Vlahovic al Napoli non è una trattativa reale: Fabrizio Romano esclude categoricamente contatti tra il club partenopeo e l’attaccante serbo, spiegando le ragioni concrete dietro questa assenza di negoziati.

Vlahovic-Napoli: nessuna trattativa in corso

Dal fronte napoletano arrivano smentite definitive su un possibile arrivo di Dusan Vlahovic. Romano rivela che il Napoli non ha avanzato alcuna proposta per l’ex attaccante della Juventus, e il motivo è strategico: gli azzurri hanno già investito pesantemente per il riscatto di Hojlund, designato come protagonista principale del reparto offensivo. La decisione è stata presa mesi fa e rimane ferma.

La rosa offensiva partenopea è già complessa da gestire. Prima di qualsiasi movimento in entrata, il Napoli dovrà fare chiarezza su Lukaku e Lucca, entrambi elementi che richiedono decisioni urgenti. Aggiungere Vlahovic in questo scenario comporterebbe complicazioni tattiche e finanziarie che il club non intende affrontare nella fase attuale della sessione estiva.

Il progetto Hojlund: la scelta è già stata fatta

Il danese rappresenta l’investimento principale del Napoli in attacco per questa stagione. Non si tratta di una semplice opzione di riscatto, ma di una scelta consapevole che struttura tutto il resto della programmazione offensiva. Vlahovic, dunque, non rientra negli scenari concreti della dirigenza partenopea, almeno fino a quando la situazione con gli altri attaccanti non si chiarirà completamente.

Quale margine rimane per ulteriori colpi in avanti? Tutto dipende dalle partenze. Se Lukaku troverà una destinazione o se Lucca sarà ceduto, allora il Napoli potrebbe riconsiderare il mercato offensivo. Finché questi elementi rimangono in rosa, però, spazi per operazioni come quella per Vlahovic non esistono.

La strategia del Napoli è dunque definita: consolidare il progetto attorno a Hojlund, attendere sviluppi su Lukaku e Lucca, e solo successivamente valutare altre soluzioni. Vlahovic rimane un’ipotesi di mercato senza fondamento concreto, almeno secondo le informazioni che trapelano dalla dirigenza napoletana in questo luglio 2026.