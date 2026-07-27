Napoli, rinnovo a sorpresa? L’agente rivela: “De Laurentiis ha fatto una promessa”

Il Napoli prepara un rinnovo a sorpresa? De Laurentiis avrebbe fatto una promessa, secondo quanto rivelato dall’agente del calciatore nel corso di un’intervista.

Mazzocchi e il Napoli: la promessa di De Laurentiis

Marco Sommella, procuratore di Pasquale Mazzocchi, ha svelato i dettagli di una trattativa a sorpresa. Il presidente De Laurentiis havrebbe fatto una promessa al terzino. L’agente non scende nei dettagli, ma lascia intendere che il patron potrebbe fare un regalo al suo assistito.

Sommella non ha dubbi sulla centralità del difensore nello spogliatoio.

“Rinnova col Napoli? Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio, è un collante tra i nuovi e i vecchi ed è voluto bene da tutti: ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis che gli ha fatto una promessa, speriamo possa fargli presto un regalo. È qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo, speriamo possa avere un regalo in questi giorni”.

Sul rapporto con i compagni ha aggiunto:

“Lui è uno scugnizzo, non si può non avere senso d’appartenenza: quando arriva uno da fuori, lui riesce subito a fargli capire dove si è arrivati. Basta parlare con gli allenatori che lo hanno avuto, per parlare oltre l’aspetto calcistico”.

Le richieste di altri club e il ruolo di leader

Non manca però la concorrenza sul mercato. Sommella ha confermato che diverse squadre hanno chiesto informazioni su Mazzocchi durante l’estate. Tuttavia, le valutazioni legate alle liste e ai numeri restano secondarie rispetto al suo ruolo.

L’agente ha sottolineato la maturità raggiunta dal terzino.

“Oggi fa 31 anni ed è arrivato ad una maturità tale che ognuno vorrebbe averlo in organico e credo il Napoli farà di tutto per tenerselo in rosa”.

Il rinnovo potrebbe essere il regalo annunciato da Sommella e potrebbe arrivare nelle prossime settimane, sottolineando la centralità di Mazzocchi nel progetto del club campano.