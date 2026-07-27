Luciano Spalletti perde la mamma Ilva: il cordoglio del Napoli

Luciano Spalletti ha perso la mamma Ilva a 93 anni. Il calcio italiano si stringe attorno all’allenatore della Juventus in questo momento di profondo dolore personale.

Spalletti: la scomparsa della mamma Ilva a 93 anni

La donna è deceduta nelle scorse ore. Spalletti era legatissimo alla madre, figura centrale nella sua vita privata e professionale. Durante le conferenze stampa da allenatore, il tecnico ha spesso ricordato il rapporto speciale che lo univa a Ilva, citandola come fonte di ispirazione e valori fondamentali.

In una celebre intervista, Spalletti raccontò un episodio significativo: “A 11 anni chiesi a mia madre una bandiera dell’Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo quando vado in panchina”. Le parole del tecnico testimoniano quanto fosse profondo il legame con la madre e come questa influenzasse la sua visione della calcio e della vita.

Napoli e De Laurentiis: il messaggio di vicinanza a Spalletti

Il Napoli ha deciso di esprimere la propria vicinanza al tecnico con un comunicato ufficiale. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli hanno diffuso questo messaggio:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva”.

La scelta della società azzurra riflette il peso che Spalletti ha avuto nella storia recente del club. L’allenatore ha vinto con Napoli uno scudetto storico, il primo conquistato dalla squadra nel post Diego Armando Maradona. Quel titolo rappresenta un momento indimenticabile per l’intera tifoseria partenopea e cementa il rapporto duraturo tra il tecnico e l’ambiente napoletano, indipendentemente dagli incarichi successivi.

Il calcio italiano si stringe intorno a Luciano Spalletti in questa fase difficile della sua vita personale. Il cordoglio del Napoli e di tutto il mondo dello sport testimonia il rispetto e l’affetto che circondano il tecnico, ben oltre le vicende sportive e le competizioni in campo.