De Laurentiis, è scontro sul rinnovo di Dimaro: dal Trentino arrivano critiche!

De Laurentiis attacca duramente l’organizzazione del ritiro a Dimaro negli ultimi giorni di permanenza. Il Dolomiti replica con toni accesi: “Sono parole pesantissime” e in Trentino cresce il malcontento.

De Laurentiis contro Dimaro: le critiche alla gestione del ritiro

L’ultimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro si è trasformato in una giornata di tensioni. Aurelio De Laurentiis ha parlato apertamente del possibile divorzio tra le parti, con alcune dichiarazioni che non hanno fatto piacere al Trentino.

Il quotidiano Il Dolomiti non ha lasciato passare inosservate le parole del presidente azzurro. La replica è stata immediata e senza mezzi termini.

“Sono parole pesantissime quelle pronunciate dal massimo dirigente partenopeo nei confronti di Dimaro Folgarida e della Val di Sole”, ha scritto il giornale, evidenziando come in Trentino l’offesa sia stata avvertita con chiarezza e profondità.

Non si tratta di una semplice diatriba passeggera, ma di un momento che ha lasciato tracce concrete nel rapporto tra le parti.

Aurelio De Laurentiis durante una sessione in campo

Rinnovo dell’accordo: ora che si fa?

L’accordo pone una domanda concreta: continuerà la partnership tra gli azzurri e la struttura trentina? De Laurentiis ha scelto di forzare la mano proprio negli ultimi giorni, quando il ritiro sta per concludersi.

Una tattica che, se da un lato potrebbe servire a ottenere condizioni migliori, dall’altro ha alimentato risentimento, con il patron azzurro che ha annunciato di una squadra non ben vista da quelle parti.